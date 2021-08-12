/645163/صراع-الهبوط-أسوان-يخطف-التعادل-أمام-البنك-الأهلي-في-اللحظات-الأخيرة

نجح فريق أسوان تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة، هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب بتروسبورت.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.

عاد فريق أسوان لنتيجة المباراة، عن طريق أحمد إبراهيم، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للنصف الأول للمباراة، من خلال ضربة جزاء.

ضرب عمرو الحلواني بالهدف الثاني لفريق أسوان، ليعود بفريقة للمباراة في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل ضائع من المباراة.

صراع تخطي أزمة الهروب من القاع

استضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم نظيره فريق أسوان، على ملعب بترو سبورت.

ونجح الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد جلال في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المنطقة الدافئة بجدول المسابقة.

تشكيل البنك الأهلي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

فى خط الدفاع: عاصم صلاح ، أمير مدحت ، أسامة أبراهيم ، أحمد ياسين

فى خط الوسط: محمد فتحى ، محمد بسيونى ، معروف يوسف

فى الهجوم: أحمد ياسر ، فادى فريد ، أحمد على

تشكيل أسوان كالتالى:

عمر رضوان ، أحمد سالم صافى ، محمد جابر ، محمود شبانة ، عبد العزيز موسى ، عمرو الحلوانى ، أشرف مجدى ، السيد فريد ، أحمد خالد ، محمد أسامة ، أحمد الصغيرى .

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 5 انتصارات، وتعادل في 14 مباراة، وخسر في 11 مباريات، نجح في تسجيل 32 هدف، في حين تلقت شباكة 39 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق أسوان المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 9 مباراة، وخسر في 15مباريات، نجح في إحراز 26 هدف، في حين تلقت شباكة 52 هدف.