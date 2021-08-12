/645162/صراع-الهبوط-المقاولون-ينجح-في-حصد-ثلاث-نقاط-ثمينة-من-الجونة

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على فريق الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين الفريقين.

نجح محمد سمير مدافع فريق المقاولون العرب، بالتقدم في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقيقة السابغعة عشر من عمر اللقاء، من خلال ضربة جزاء، وعاد بالهدف الثاني للفريق في الدقيقة الثمانون من عمر اللقاء، من خلال رأسية متقنة من هداف الفريق من ضربة ركنية.

عاد فريق الجونة بهدف التعادل في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق عمرو السعيد، ليعيد فريقة للمباراة، ولكن محمد سمير مدافع المقاولون يرفض الخسارة.

تشكيل المقاولون العرب

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع: باسم علي، وفاروقا نور الدين، وحسن الشامي، ومحمد سمير.

في خط الوسط: محمد رزق، وعبد الرحمن خالد جبنة، وعمر سوفيولا، ولويس إدوارد، وأحمد داوودا.

في خط الهجوم: أحمد حسن مكي.

تشكيل الجونة أمام المقاولون:

في حراسة المرمى: إسلام طارق

في خط الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمد يكن

في خط الوسط: نور السيد - ناصر ناصر - محمد شبراوي - عمرو بركات

في خط الهجوم: إسلام عبد المنعم - عمر السعيد.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 8 انتصارات، وتعادل في 8 مباراة، وخسر في 14 مباريات، نجح في تسجيل 30 هدف، في حين تلقت شباكة 41 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 8 انتصارات، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 9 مباريات، نجح في إحراز 31 هدف، في حين تلقت شباكة 33 هدف.