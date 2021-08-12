الفراعنة في بارالمبياد طوكيو: إبراهيم حمدتو.. «عنوان التحدي الذي قبّل السيسي رأسه».. نشأته وإنجازاته.. كواليس الحادث الذي غير مجرى حياته.. كرمه الاتحاد الدولي وتحدثت عنه صحف العالم

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الإعاقة ليست في الذراعين أو القدمين، الإعاقة هي ألا تؤمن بما تحب أن تفعل"، بتلك الكلمات وصف الاتحاد الدولي لرياضة تنس الطاولة البارالمبية، الأسطورة المصرية إبراهيم حمدتو.

ويستعرض دوت الخليج رحلة «كفاح» إبراهيم حمدتو الذي لم تمنعه الإصابة من تحقيق المعجزات:

البداية والنشأة

ولد إبراهيم الحسيني حمدتو في الأول من شهر يوليو عام 1973 بمحافظة دمياط، ولم تكن رياضة تنس الطاولة هي الرياضة المفضلة له، حيث انه كان مثل عامة المصريين عاشقا لكرة القدم، وكان يمارسها مع أصدقائه قبل تعرضه لحادث القطار، وهو في سن التاسعة من عمره، والذي تسبب في بتر ذراعيه.

وكان يحلم الأسطورة المصرية بأن يصبح «نجارا»، قبل أن يتعرض لهذا الحادث الأليم، في عام 1983.

ويعد البطل إبراهيم حمدتو من أبرز المرشحين لحصد ميدالية ذهبية للبعثة المصرية في منافسات لعبة تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

واشتهر إبراهيم حمدتو بجملة "خليك فى حاجة تقدر تعملها"، والذي يرددها دوما، والتي كانت بمثابة القوة الجامحة التي أستمد منها حمدتو عزيمته الخارقة.

الحادث الأليم

ولم تمنعه الحادثة من تحقيق حلمه، في أن يصبح بطلًا عالميا في منافسات تنس الطاولة، وأصبح حمدتو اللاعب الوحيد بالعالم الذى يستخدم فمه فى رياضة تنس الطاولة.

وأستطاع حمدتو جذب أنتباه العالم لما يتمتع به من مهارات عالية في إستخدام المضرب بالفم دون ذراعيه.

إنجازاته

حصد إبراهيم حمدتو على الميدالية الذهبية الشرفية في بطولة أفريقيا لكرة تنس الطاولة عام 1991.

وحصل على المركز الرابع في البطولة الدولية التي أقيمت في القاهرة عام 2005.

كما حصل على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للفرق عام 2011 .

ونجح حمدتو في حصد المركز الثاني في بطولة افريقيا ومصر الدولية عام 2013.

وحصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم للتفوق الرياضي.

وتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

ويأمل حمدتو في تحقيق ميدالية جديدة وإنجاز جديد خلال منافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

بارالمبياد ري دي جانيرو 2016

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو كالتالي:

ذهبية شريف عثمان في منافسات رفع الأثقال، لوزن 59 كجم.

فضية رحاب أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 50 كجم.

ذهبية راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم.

ذهبية محمد الديب في منافسات رفع الأثقال، لوزن 97 كجم.

فضية محمد أحمد في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية عمر فاروق في منافسات رفع الأثقال، لوزن 107 كجم.

فضية فاطمة عمر في منافسات رفع الأثقال، لوزن 61 كجم.

فضية مصطفى فتح الله في منافسات ألعاب القوى لسباق 100 متر.

برونزية أمل حفني في منافسات رفع الأثقال، لوزن 67 كجم.

برونزية أماني الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 73 كجم.

برونزية شعبان الدسوقي في منافسات رفع الأثقال، لوزن 63 كجم.

برونزية منتخب الطائرة "جلوس"، بعد فوزه على البرازيل 3/2 في ختام الدورة.