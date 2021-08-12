المهندس سامح وديع: فخور بمشاركتى ببناء العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس سامح وديع، القائم على تنفيذ مشروع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يشعر بالفخر لمشاركته فى بناء العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن يسعى لتكون جزءا من مسيرته المهنية.





وفى حلقة خاصة قدمها الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، لبرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح وديع: "المبنى على مسطح حوالى 78 ألف متر منها 22% مبانى والباقى مسطحات خضراء". وتابع أنه يعمل فى المشروع منذ 4 سنوات، مبينا أنه منذ عدة شهور جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه بالاستغلال الأمثل للمنطقة، حيث تم استغلال المسطح بتشييد حديقة مركزية ومناطق مطاعم على الطرفين، إضافة إلى قاعة اجتماعات. وأضاف وديع: "حاجة تتكتب فى السى فى بتاعى إنى من الناس اللى اشتغلت فى المشروع ده فخر ليا". وأشار إلى أن ساعات العمل تبدأ فى الثامنة صباحا، مؤكدا أن ما يحدث الآن فى العاصمة الإدارية هو مستقبل لأبنائنا.

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