عمال العاصمة الإدارية: بنبنى تاريخ لمصر

جدة - نرمين السيد - أجرى الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، عددا من اللقاءات مع العاملين فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أشار بعضهم إلى أن مشروعات العاصمة أعادت لهم الأمل فى العمل، بعد عودتهم من ليبيا عقب أحداث 2011.





جاء ذلك فى حلقة خاصة خلال برنامجه "60 دقيقة" على فضائية إكسترا نيوز.

وقال محمد حنفى، رئيس عمال بالعاصمة الإدارية، إنه بعد عودته من ليبيا عام 2011، عاد لفترة فى مسقط رأسه فى أسيوط حتى بدأ العمل فى العاصمة، فقرر المجىء والعمل فيها.

من جهته، قال مينا يحيى، مشرف دهانات من بنى سويف، إنه كان يعمل فى أكتوبر، ثم انتقل للعمل فى فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه يعمل فيها من عامين ونصف العام.

وقال محمد، عامل من مدينة نجع حمادى بقنا، إنه كان يعمل فى ليبيا، وعاد بعد أحداث 2011، ثم فى عام 2016 سمع بالعاصمة الإدارية، وقرر العمل فيها.

وأضاف: "قولت أجتهد فى بلدى أحسن ويبقى اسمى محفوظ فى العاصمة الإدارية، وحسيت نفسى إنى ببنى تاريخ لمصر مش بشتغل وخلاص، فأتمنى لما أخلص آخد شهادة من العاصمة وأعلقها فى بيتنا يكون شرف ليا".

وعن شعوره عندما يزورهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواقع العمل، أكد: "بحس بفخر وعظمة، وفرحان إنى بشوف الرئيس بييجى يشوف رجالته شغالين إزاى، إحنا مكناش بنشوف الحاجات دى غير فى المسلسلات والتلفزيون فقط".