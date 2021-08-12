مشرف مشروع مجلس الوزراء بالعاصمة: المبنى مجهز بالـ5G وأحدث التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - قال المهندس وجدى عياد، المشرف على مشروع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن قاعة الاجتماعات الرئيسية فى المبنى، مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن التصميم وكل الأعمال مصرية بالكامل.





وفى حلقة خاصة لبرنامج "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، قدمها الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، من العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أن التصميم يعود للدكتورة أسماء الجوينى، حيث أن كل التصميم وكل الأعمال مصرية بالكامل.

وبين أن القاعة مكونة من مقعد رئيس الوزراء، إضافة إلى 19 وزير يمين ومثلهم يسار.

وتابع: "لما دخلنا العاصمة من حوالى 6 سنين كانت جبال، ومن حوالى 5 سنين مكانش فيه غير مجمع الماسة".

وشرح عياد التكنولوجيا المستخدمة فى مبنى مجلس الوزراء، ونظم التحكم، لافتا إلى أن كل الأبواب تم تنفيذها بطريقة "الأكسس كونترول"، إضافة إلى أن سيستم الانترنت مجهز بطريقة الـ"5G".

وعبر المهندس عياد عن فخره بأنه أشرف على بناء مبنى مجلس الوزراء منذ الحفر، قائلا: "أعتقد إن مفيش حد هيبنى مجلس وزراء تانى غير بعد 100 أو 200 سنة".