/645161/النائب-محمد-الحسينى- فى-حوار-مفتوح-لموقع-تحيا-مصر-يوم-الأحد-المقبلانتظرونا

لقاءات موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، تتواصل فى تقييم الأداء لدور الانعقاد الأول لبرلمان 2021 بمشاركة النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب وذلك يوم الأحد المقبل حيث ندوة موسعة للنقاش حول أداء البرلمان بدور الانعقاد الأول يديرها الزميل محمود فايد، حيث من المنتظر أن تضم المناقشات تساؤلات حول ماذا قدم برلمان 2021 للمواطن بدور الانعقاد الأول؟وهل كُنا حقًا أمام عبقرية تشكيل لتركيبة المجلس؟

النائب محمد الحسينى فى حوار مفتوح لموقع دوت الخليج يوم الأحد المقبل...انتظرونا

تضم أيضا هل يُدرك النواب رضا المواطنين عن أدائهم بدور الانعقاد الأول؟ وهل انتهي عصر هروب النواب من حضور الجلسات؟ مًن وراء ضبط شكل برلمان 2021 بعد إشكاليات 2015؟ وهل إنحازت الأغلبية حقًا للمواطن؟ وكيف تري «محلية النواب»مبادرة حياة كريمة؟ وهل وصلنا للطريقة الأفضل في اختيار القيادات التنفيذية للمحليات؟

أيضا ماذا عن إشكاليات مراكز التدريب المهنى فى مصر؟ ومتى نصل لمرحلة «الصنايع بختها مش ضايع»؟ وكيف نجح النائب محمد الحسيني فى وضع بولاق الدكرور علي خريطة الحكومة؟ولماذا يرغب فى بناء بولاق الجديدة بأرض كلية الزراعة؟ وماذا حقق وكيل محلية النواب من استجوابه الوحيد فى برلمان 2015 لصالح المواطن؟

حرص مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، علي أن يبدأ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاني ممارسه مهامة الرقابية علي أعمال الحكومة، فبعد أن استكمل المجلس تشكيل أجهزته البرلمانية، قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التى سارعت فى تلبية طلب المجلس للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذى سبق وأن حظيت بموجبه علي ثقة المجلس.

النائب محمد الحسينى فى حوار مفتوح لموقع دوت الخليج يوم الأحد المقبل...انتظرونا

جاء ذلك وفق تقرير الإنجازات لمجلس النواب بنهاية دور الانعقاد الثاني حيث أكد بأنه فى مشهد تاريخي غير مسبوق ناقش المجلس بيانات عدد 29من الوزراء وأحالها إلي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابى بشكل تفصيلى موسع، فيما عقد المجلس علي مدار دور الانعقاد الأول 58جلسة عامة بواقع 278ساعات عمل بحديث 532 نائبا بواقع مداخلات 4210.

وعقد حزب مستقبل وطن، ندوة تحت عنوان «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن»، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب