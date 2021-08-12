/645159/البرلمان-امتثال-29وزيرا-بدور-الانعقاد-الأول-أمامنا-تفعيلا-لدورنا-الرقابىمشهد-تاريخى

حرص مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، علي أن يبدأ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاني ممارسه مهامة الرقابية علي أعمال الحكومة، فبعد أن استكمل المجلس تشكيل أجهزته البرلمانية، قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التى سارعت فى تلبية طلب المجلس للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذى سبق وأن حظيت بموجبه علي ثقة المجلس.

البرلمان: امتثال 29وزيرًا بدور الانعقاد الأول أمامنا تفعيلا لدورنا الرقابى«مشهد تاريخى»

جاء ذلك وفق تقرير الإنجازات لمجلس النواب بنهاية دور الانعقاد الثاني حيث أكد بأنه فى مشهد تاريخي غير مسبوق ناقش المجلس بيانات عدد 29من الوزراء وأحالها إلي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابى بشكل تفصيلى موسع، فيما عقد المجلس علي مدار دور الانعقاد الأول 58جلسة عامة بواقع 278ساعات عمل بحديث 532 نائبا بواقع مداخلات 4210.

دوت الخليج يرصد حديث البرلمان بشأن الدور الرقابى

وعقد حزب مستقبل وطن، ندوة تحت عنوان «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن»، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب