/645158/كارثة-ظهور-تماسيح-عملاقة-وثعابين-قاتلة-بـ-نهر-النيل-والسبب-سد-النهضة

بدأت التداعيات والأثار السلبية لـ سد النهضة فى الظهور، بعد إعلان اديس ابابا انتهاء عملية الملئ الثانى لـ سد النهضة، دون الإعلان عن كمية المياة التى تم تخرينها، ومن هذة الأثار ظهور تماسيح متوحشة وانواع من الثعابين القاتلة فى نهر النيل.

السودان تحذر المواطنين الاقتراب من نهر النيل

تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، على لسان اللواء عثمان العطا، مدير إدارة الدفاع المدنى بالعاصمة السودانية الخرطوم، حذر فيها المواطنين من الاقتراب من نهر النيل بسبب ظهور انواع من التماسيح العملاقة المفترسة والثعابين القاتلة، التى لم يعتاد المواطنين على رؤيتها فى مياة نهر النيل من قبل، مشدداً على عدم السباحة فى نهر النيل.

ظهور تماسيح وثعابين قاتلة

دوت الخليجرصد تداول صفحات على السوشيال ميديا فى دولة السودان، لصور تماسيح وثعابين داخل نهر النيل، وأرجع خبراء هذا الأمر الى ارتفاع فى مناسيب مياة النيل الأزرق، بسبب مياة الفيضانات القادمة من إثيوبيا، مما تسبب فى تحريك هذه الانواع من التماسيح والافاعى من أماكن تواجدها بعيداً عن اماكن تواجد المواطنين، الى عمق المياة واصبحت ظاهرة داخل مياة نهر النيل.

وحفاظاً على ارواح المواطنين، حذرت ادارة الدفاع المدني فى الخرطوم، المواطنين من الأقتراب من مياة نهر النيل سواء بالسباحة او استخدام القوارب النيلية، مؤكدين على ان من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبات القانونية.

أسباب عدم ظهور التماسيح فى مصر

الأحداث فى السودان ليست ببعيدة عن مصر، حيث ظهر فى الفترة الأخيرة 3 تماسيح فى ترعة المريوطية بمنطقة الهرم، كما ظهر تمساح فى مدينة زفتى، وتحدث بعض الأهالى فى محافظة أسوان عن مشاهدة انواع غريبة من التماسيح لم يشاهدوها من قبل.

مصدر بوزارة الري قال لـ دوت الخليج، ان بحيرة السد العالى يوجد بها انواع كثيرة من التماسيح الضخمة والثعابين وجميع انواع الحشرات، لكنها لاتستطيع العبور الى نهر النيل فى مصر بسبب وجود توربينات فى فتحات السد التى تمر من خلالها المياة، وهذا الحيوانات لايمكن لها العبور من خلال التوربينات التى ستفرمها اذا حاولت، مشيراً الى عدم وجود مثل هذه التوربينات بسد النهضة الأثيوبى حتى الأن.