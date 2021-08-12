/645156/التشكيل-الرسمي-لبيراميدز-والمصري-في-لقاء-الأسبوع-الـ-30-بالدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل الفريق أمام فريق المصري البورسعيدي، والتي جاء بتشكيلة أيضاً أمام الفريق السماوي، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل بيراميدز، والمصري البورسعيدي في لقاء الأسبوع الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام المصري:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: دودو الجباس.

مقاعد بدلاء بيراميدز في اللقاء:

عبدالرحمن أيمن- أحمد أيمن منصور- جون أنطوي- طارق طه- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- أحمد الشيخ- أسامة جلال.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام بيراميدز:

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، على حسن.

خط الوسط: محمد جريندو، فريد شوقى، حجاج عويس، محمد عنتر، أحمد رفعت.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي أمام بيراميدز:

البدلاء : أحمد مسعود، إسلام صلاح، إسلام عطية، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، ايزى ايميكا، محمد جابر، زياد فرج، كازادي كاسينجو.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 4 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 35 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 12 انتصارات، وتعادل في 10 مباراة، وخسر في 7 مباريات، نجح في إحراز 40 هدف، في حين تلقت شباكة 30 هدف.