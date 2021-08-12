/645155/آية-مدني-مستقبل-مصر-في-شبابه-وتحية-للقيادة-السياسية-الداعم-الأكبر-له

وجهت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير لشباب مصر العظيم في مختلف القطاعات من باحثين ورياضيين ووأصحاب المناصب النيابية والتنفيذية، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشباب، واصفه إياهم بأنهم مستقبل مصر وأمل تقدم بلادنا وازدهارها.

مستقبل مصر في شبابه

وقالت مدني في بيان لها، إن الشباب المصري كان الوقود لكل التغيرات التي شهدتها مصر على مدار العشر سنوات الماضية، موضحه أنه لولا تضحيات الشباب وثوراتهم ضد الفساد ما كانت مصر وصلت إلى مرحلة الجمهورية الجديدة والتقدم الملموس الي تعيشه بلادنا هذه الفترة.

وذكرت نائبة التنسيقية أن القيادة السياسية علمت بقوة الشباب المصري وقدرته على التغيير والتطور، فقدمت له كل الدعم والتمكين والتأهيل من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة وبرامجها الرئاسية المختلفة مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، فأصبح الشباب له تأثير كبير في كافة مؤسسات الدولة مما انتج فكر جديد متطور، مشيره إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير دليل على ذلك حيث أنها استطاعت طرح رؤية الشباب وتمكنت من احداث تغيير في الساحة السياسية بشكل عام والبرلمانية والحزبية بشكل خاص.

تحية للقيادة السياسية الداعم الأكبر للشباب

ووجهت "مدني" التحية للقيادة السياسية على دعمها للشباب الذي ظهر منذ تولي الرئيس السيسي لحكم البلاد سواء كان من خلال تأهيل الشباب وتمكينه سياسيًا وتوليته مناصب قيادية ، او من خلال خلق طريق مباشر للتواصل بين القيادة السياسية والشباب من خلال منتديات الشباب التي يحضرها الرئيس بنفسه ويتواصل فيها مع الشباب ويتحاور معهم.