/645154/صراع-الهبوط-الشوط-الأول-البنك-الأهلي-يتقدم-على-أسوان-بهدفين-بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول بين البنك الأهلي، وأسوان بتقدم البنك بهدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.

عاد فريق أسوان لنتيجة المباراة، عن طريق أحمد إبراهيم، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع للنصف الأول للمباراة، من خلال ضربة جزاء.

صراع تخطي أزمة الهروب من القاع

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم نظيره فريق أسوان، على ملعب بترو سبورت.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد جلال في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية والثلاث نقاط من أجل الوصول إلى المنطقة الدافئة بجدول المسابقة.

في المقابل، يدخل فريق أسوان الملقب بـ زهرة الجنوب اللقاء بقيادة مدربه المؤقت أحمد مصطفى بيبو للخروج من الأزمة والموقف المحرج للفريق بعد أن أصبح الفريق مهددا بالهبوط لدوري القسم الثاني.

تشكيل البنك الأهلي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

فى خط الدفاع: عاصم صلاح ، أمير مدحت ، أسامة أبراهيم ، أحمد ياسين

فى خط الوسط: محمد فتحى ، محمد بسيونى ، معروف يوسف

فى الهجوم: أحمد ياسر ، فادى فريد ، أحمد على

تشكيل أسوان كالتالى:

عمر رضوان ، أحمد سالم صافى ، محمد جابر ، محمود شبانة ، عبد العزيز موسى ، عمرو الحلوانى ، أشرف مجدى ، السيد فريد ، أحمد خالد ، محمد أسامة ، أحمد الصغيرى .

استعدادات الزمالك لمواجهة الاسماعيلي

واستقر المدير الفني على السفر إلى الإسماعيلية صباح الغد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.