حار على جميع الأصعدة.. الارصاد الجوية تكشف تفاصيل الظواهر الجويه لمدة 5ايام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل. وفي هذا السياق ننشر تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى: - درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة - درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 16 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



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