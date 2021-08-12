الطاهرى من العاصمة الإدارية: الإيد الشقيانة هى من بنت بلد وصنعت تاريخها

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى فى حلقة خاصة من برنامجه "60 دقيقة" عبر فضائية إكسترا نيوز، يقدمها اليوم الخميس، من العاصمة الإدارية الجديدة: "4 سنين و4 أيام مروا على أول حركة عمل فى الصرح العظيم ده، فى التاريخ الجديد اللى اتبنى، واتبنى بسواعد الرجالة اللى شغالة".
وأجرى الطاهرى عددا من اللقاءات مع العاملين والمهندسين فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحدثوا عن عملهم وظروفهم المعيشية.
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