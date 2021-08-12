فيديوجراف.. الرئيس السيسى يكرم 4 رموز مصرية

جدة - نرمين السيد - حيث أمر الرئيس السيسى بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبرى الجديد بمحور جمال عبدالناصر، وذلك تقديرا للدور الوطنى الذى لعبه طوال فترة خدمته للوطن.
كما وجه الرئيس بتنفيذ فورى لمحور باسم المهندس حسب الله الكفراوى، والمحور يربط الطريق الدائرى جنوب محور المشير طنطاوى بالمعادى.
كما أمر الرئيس بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب، وجاء ذلك تقديرا للراحل باعتباره أحد أهم الفنانين الذين أثروا العمل الفنى فى مصر.
كما أمر الرئيس السيسى بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبدالعزيز، على كوبرى فى التجمع الخامس، كما وجه الرئيس باختيار عدد من المحاور لإطلاق اسم أبطال مصر فى الأولمبياد عليها.
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