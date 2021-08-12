السبت .. 28 ألف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - وصرح مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 28.296 ألف طالب وطالبة على مستوى 155 لجنة وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورًا.

ويؤدى أبناء الجيزة يوم السبت 14 أغسطس امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 15 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الإثنين 16 أغسطس امتحان العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية، أما يوم الأربعاء 18 أغسطس امتحان الهندسة وتنتهى الامتحانات يوم الخميس 19 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وشدد الجيار على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد باللجان يومياً لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كل العقوبات والصعوبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات مع ضرورة تواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

كما شدد الجيار على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة، والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.