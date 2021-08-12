صور.. رئيس الطائفة الإنجيلية يحتفل مع «فكر واعمل» باليوبيل الفضى

جدة - نرمين السيد - الاحتفال أقيم بحضور الدكتور الشيخ توفيق جورج، مؤسس فكر واعمل، والمهندس الشيخ باسم فكرى، مدير عام فكر واعمل، والنائب هادى لويس، عضو مجلس النواب، وعدد من السادة رؤساء المذاهب الإنجيلية وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال كلمة الاحتفال، قال رئيس الإنجيلية: "نشكر الله عل خدمة فكر واعمل على مدار 25 عاما من العطاء والتنمية، وخدمة المجتمع دون تمييز، ونشكر الله أيضا على الشيخ توفيق جورج، على رحلة عطاء حقيقية ممتلئة إخلاصا وإيمانا، كما نشكر المهندس الشيخ باسم فكرى على التجديدات والمجهودات المبذولة فى خدمة المجتمع المصرى".

كما افتتح رئيس الإنجيلية القاعة الرئيسية لخدمة فكر واعمل بوادى النطرون والتى تسع لأكثر من ثلاثة آلاف مشارك.