/645154/الشوط-الأول-البنك-الأهلي-يتقدم-على-أسوان-بهدفين-بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول بين البنك الأهلي، وأسوان بتقدم البنك بهدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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