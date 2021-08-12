/645153/صراع-الهبوط المقاولون-يتقدم-بهدف-على-الجونة-في-الشوط-الأول-من-المباراة

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والجونة بنتيجة 1/0 لصالح ذئاب الجبل، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، من على ملعب الجبل الأخضر، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي فريق الجونة مع نظيره فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام، ويحاول فريق المقاولون الإبتعاد على مناطق الهبوط إلى الدرجة الثانية.

تشكيل المقاولون العرب

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود. في خط الدفاع: باسم علي، وفاروقا نور الدين، وحسن الشامي، ومحمد سمير. في خط الوسط: محمد رزق، وعبد الرحمن خالد جبنة، وعمر سوفيولا، ولويس إدوارد، وأحمد داوودا. في خط الهجوم: أحمد حسن مكي.

تشكيل الجونة

في حراسة المرمى: إسلام طارق في خط الدفاع: جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمد يكن في خط الوسط: نور السيد - ناصر ناصر - محمد شبراوي - عمرو بركات في خط الهجوم: إسلام عبد المنعم - عمر السعيد.

ويحتل فريق الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

طلب الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الجونة الحصول علي خدمات لاعب النادي الأهلي محمد محمود، وذلك علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

فيما يتوجد موافقة مبدئية من جانب إدارة القلعة الحمراء على هذه الخطوة وذلك حتى يعود اللاعب للمشاركة في المباريات.

بينما استقر النادي الاهلي على إعارة محمد محمود لاعب خط وسط المارد الأحمر، الجهاز الفني بالفريق يرغب في تجهيز اللاعب من خلال إعارته إلى فريق الجونة حتى يستيطع أن يستعيد مستواه.

استعدادات الزمالك لمواجهة الاسماعيلي

واستقر المدير الفني على السفر إلى الإسماعيلية صباح الغد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، بعدما تعثر الأهلي أمام الاسماعيلي في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.