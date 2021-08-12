/645152/في-يومهم-العالمي-رئيس-دفاع-الشيوخ-شباب-مصر-هم-بناة-الحاضر-وقادة-المستقبل

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لحزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية للدولة ، وعدت المصريين بأن تكون داعمًا للشباب، وأوفت بوعدها ونجحت فى تحقيق ما تجاوز طموحاتنا وخيالنا.

شباب مصر هم بناة الحاضر وقادة المستقبل

وأضاف الجندي في بيان صحفي له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الموافق اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، أن احتفال العالم أجمع اليوم، يجعلنا ننظر بعين الفخر والعزة لما وصل إليه شباب مصر، من علم وعمل وتطور ليثبتوا كل يوم أنهم علي قدر الثقة الكبيرة التي منحهم اياها الرئيس السيسي ليؤكدوا انهم بناة الحاضر وقادة المستقبل

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من دعا لتمكين الشباب والعمل على مشاركتهم فى الحياة السياسية والتنفيذية، ووجدنا شباب تنفيذين سواء وزراء أو نواب أو محافظين أيضا رأينا نوابا شبابا في مجلسي النواب والشيوخ مما يؤكد حرص ودعم الرئيس لهم.

وتوجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، "بتحية إجلال وتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل الشباب أيقونة ورمزًا للجمهورية الجديدة، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في تمكينهم فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا، ليصبحوا اليوم سفراءً للسلام والتسامح، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأستكمل الفريق اسامة الجندي، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في تمكين الشباب وتفعيل دورهم داخل المجتمع، من خلال العديد من المبادرات والمؤتمرات، فكانت البداية بإطلاق المؤتمر الوطني للشباب 2016 " كمنصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها وشباب مصر، بالإضافة إلى إطلاق منتدى شباب العالم في عام 2017 بهدف الجميع بين الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الحوارات والثقافات فيما بينهم، هذا بجانب إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وكذلك تدشين تنسيقية شباب السياسيين وجميعها منصات وأكاديميات تدريبية حوارية تهدف في المقام الأول الي الدفع بشباب مصر نحو القيادة وتحمل المسؤولية الوطنية.