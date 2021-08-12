/645150/300-مليون-إصابة-منظمة-الصحة-العالمية-تصدر-تحذير-جديد-بشأن-فيروس-كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من وصول إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم خلال أشهر إلى 300 مليون إصابة.

تحذير منظمة الصحة العالمية من كورونا

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير المنظمة :" في الأسبوع الماضي، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالإصابة رقم مائتي مليون بـكوفيد - 19»، وذلك بعد ستة أشهر فقط من تجاوز العالم 100 مليون حالة مؤكدة، لافتا إلى أن «العدد الحقيقي للحالات أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "يمكننا تجاوز 300 مليون حالة في أوائل العام المقبل، لكن يمكننا تغيير ذلك".