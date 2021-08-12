/645149/غادة-عجمى-في-يوم-الشباب-العالمي الشباب-هم-شعلة-نجاح-المستقبل ومفتاح-النصر

قالت النائبة غادة عجمى، تعليقا على الاحتفال باليوم العالمى للشباب ، أن الشباب هم شعلة نجاح المستقبل، وأن اليوم العالمى للشباب يجدد الأمل فى الشباب خارح وداخل مصر .

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

وإضافة، البرلمانية، فى تصريح ل " لتحيا مصر" ، ان التطوير العلمى يحتاج إلى وجود الشباب والتفاعل معهم، والاحتواء لافكارههم الإيجابية وتقويمهم إلى الاصلح، وتعديل المفاهيم لطرح الاساسات التى تبنى الدول .

واكدت ، عجمى، أن الشباب يمتلك لطاقة والعلم ومواهب كثيرة ويجب فى هذا اليوم العالمى للشباب، ان نطرح على الساحة المواهب الشبابية لتنميتها والاستفادة بها فى صنع مستقبل أفضل لهم ولبلدنا .

ووجهت عضو مجلس النواب ، التحية والتقدير لفخامة الرئيس لإهتمامه بالشباب ودورهم ، حيث إهتم فخامة الرئيس بمشاركة الشباب في جميع المجالات، وتمكينهم سياسيا ، كما نشهد ذلك داخل المجالس النيابية، والوظائف المهمة فى الدولة .

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، التحية والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، واصفًا إياهم بأنهم «نصف الحاضر وكل المستقبل».

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض».

وتابع: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها دوت الخليج».