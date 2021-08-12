جدة - نرمين السيد - ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء حول مستجدات العمل الرقابى المحلية والعالمية ومناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية بشكل تشاركى قبل الإعلان عن تنفيذها، بما يسهم فى تعزيز دور ممثلى صناع الدواء فى تطوير ملف الدواء ويسهم فى تحقيق الصالح العام.
ومن المقرر أن يتضمن الملتقى عددا من ورش العمل حول سوق الدواء المصرى.
يأتى ذلك انطلاقا من توجه هيئة الدواء المصرية بفكرها الجديد نحو تبنى سياسة الباب المفتوح، وفى ضوء الحرص على فتح المجال للحوار مع ممثلى صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بسوق الدواء المصرى مما يسهم فى تطوير ملف الدواء، ويسهم فى تحقيق الصالح العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. هيئة الدواء تعقد ملتقاها الأول مع الصناع والشركات العاملة بالسوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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