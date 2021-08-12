نائب بالشيوخ: الرئيس يوجه اهتماما خاصا بالشباب وتمكينهم فى المناصب القيادية

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، الرئيس السيسى والشباب المصرى بمناسبة اليوم العالمى للشباب، مضيفا أن الشباب هم عماد الوطن، ولذلك تُولى لهم الدولة المصرية ورئيسها وجميع مؤسساتها اهتماما خاصا، وتبذل جهود واضحة نحو تمكينهم.





وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم وهو يوجه اهتماما خاصا بالشباب وتمكينهم فى جميع الوظائف والمناصب القيادية فى جميع أجهزة الدولة وهو ما ظهر من خلال مشاركتهم الملحوظة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها النواب والشيوخ، وكذلك الدفع بهم فى المناصب التنفيذية من نواب ومعاونى المحافظين والوزراء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب لم يقتصر على الجانب السياسى فقط بل شمل الناحية الاقتصادية أيضا، من خلال مخاطبة البنوك بتقديم قروض ميسرة للشباب من أجل مساعدتهم على البدء فى إقامة مشروعاتهم، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسى بمشروع إسكان الشباب وتوفير وحدات سكنية فى المدن المختلفة للشباب لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس حريص على إقامة منتديات شباب العالم والبرنامج الرئاسى، وذلك لتأهيلهم للقيادة، ويعتبرهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالى تاريخا استثنائيا من العمل.

ولفت إلى أن التجربة المصرية فى رعاية الشباب وتمكينهم تعد نموذج مشرف يحتذى به أمام كل دول العالم، مطالبا الشباب بالتسلح بالعلم والمعرفة وبذل المزيد من الجهد والعمل كونهم الأمل الرئيسى فى مستقبل دولة تخطو بخطوات واثقة نحو التقدم.