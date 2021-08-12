حماة الوطن مهنئًا الرئيس باليوم العالمى للشباب : حريص على رعاية أبنائه

جدة - نرمين السيد - وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، التحية والتقدير لشباب مصر الأعزاء وللرئيس عبدالفتاح السسيسى، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، الذى يوافق اليوم الخميس 12 أغسطس 2021.





وأشار الحزب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو أب لكل المصريين وأن إيمانه بالشباب خصوصًا منذ توليه مقاليد حكم البلاد، ساهم بشكل كبير فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية بالدولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لديه الثقة المطلقة فى شباب مصر وفى عزيمتهم وقدرتهم وحبهم وإخلاصهم للوطن، من أجل تحقيق البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف الحزب أن القيادة السياسية الواعية حرصت كل الحرص على تبنى ورعاية شبابها وتمكينهم بعد تأهيلهم وثقل مهاراتهم لتولى المناصب القيادية بالدولة، إلى أن أصبحوا مثالًا يحتذى به أمام العالم أجمع، ليثبتوا أنهم الحاضر والمستقبل وبشباب مصر يحيا الوطن الغالى.

يذكر أن العالم يحيى اليوم الخميس، "يوم الشباب العالمى" باعتبارهم الخطوط الأمامية للنضال وشركاء فى التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث يهدف الاحتفال بيوم الشباب سنويًا إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولى بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم، بوصفهم شركاء فى المجتمع العالمى المعاصر.