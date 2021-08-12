كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز موسم 2020/2021 بالدوري الإماراتي

/645125/كل-ما-تريد-معرفته-عن-حفل-جوائز-موسم-20202021-بالدوري-الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن فندق قصر الإمارات بمدينة أبوظبي سيحتضن حفل جوائز الموسم الرياضي 2020/2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 16 أغسطس الجاري وسط ترقب لمعرفة هوية الفائزين الذين سيتم تكريمهم في احتفالية كبرى.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكثفت رابطة المحترفين الإماراتية جهودها مع بدأ العد التنازلي لإقامة الحفل، لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية بعد الجهد الكبير الذي بذلوه على مدار الموسم الماضي، وبما يعزز الحافز لديهم مع ترقب انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بداية من 19 من الشهر الجاري.

قائمة المرشحين للجوائز

وبحسب القائمة النهائية للمرشحين لجوائز رابطة المحترفين التي صدرت أمس، تشهد تنافس الثلاثي: عبدالله رمضان وعلي مبخوت، نادي الجزيرة، وفابيو ليما نادي الوصل، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي.

أفضل لاعب محترف في الموسم

فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من: جواو بيدرو، لاعب نادي بني ياس، وريان مينديز لاعب نادي النصر، وتولاني سيريرو لاعب نادي الجزيرة.

أفضل قائد في الموسم

ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من: الروماني دانيل إيسايلا، فريق بني ياس، والهولندي مارسيل كايزر فريق الجزيرة، وعبد العزيز العنبري، فريق الشارقة.

أفضل حارس في الموسم

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من: علي خصيف، فريق الجزيرة، وفهد الظنحاني فريق بني ياس، وعادل الحوسني، فريق الشارقة.

أفضل لاعب في الموسم

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي كل من ماجد راشد، فريق اتحاد كلباء، وأحمد الحمادي، فريق الظفرة، وعلي صالح، فريق الوصل،

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، كل من: إيجور جيسوس، فريق شباب الأهلي، وأحمد أبوناموس، فريق بني ياس، وعمر تراوري، فريق الجزيرة.

فيما انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بين كل من: عمر خريبين نادي الوحدة، وفابيو ليما، نادي الوصل، وإسماعيل مطر، نادي الوحدة.

افضل هدف في الموسم

أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، فيوف يتنافس عليها أهداف: عمر خريبين، فريق الوحدة، ويحيى نادر، فريق العين، وإسماعيل مطر، فريق الوحدة.

فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من: من منصة سبورت فور أول، وحدث الرياضة وأكشن نيوز.

جائزة التراخيص

أما الجائزة التي سيتم منحها في الحفل وفق المعايير وليس التصويت، فهي جائزة تراخيص الأندية للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام تراخيص الأندية بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر، وسيتم الإعلان عنها خلال الحفل.

ويشهد الحفل أيضا الإعلان عن الفائزين بالجوائز حسب الاحصائيات أيضاً، وهي: فريق الأحلام، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاما وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا.