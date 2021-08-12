/645148/باسم-حجازى-شباب-النواب-صنعوا-بصمتهم-الخاصة-داخل-المجالس-النيابية

قال النائب باسم حجازى، أنه كممثل للشباب فى مجلس النواب، فإن مصر تشهد تغيير للواقع ولصورة الشباب، وأيضا لدورهم، حيث أصبح دورهم مؤثر ويصنع قرار وبصمة واضحة فى تغيير بلاده.

واضاف البرلمانى فى تصريح ل "دوت الخليج" ، أن الفصل التشريعى الحالى يشهد اول حضور كبير للشباب فى تاريخ المجلس ، وهذا العدد يقدر يصنع ويغير الواقع الموحود، وأن شباب النواب صنعوا بصمة واضحة فى أداء المجلس .

شباب النواب صنعوا بصمتهم الخاصة داخل المجالس النيابية

وأكد البرلمانى ، ان شعار حملتى دائما هو القوة بالشباب، لان الشباب قادر أن يغيير ويصنع حياة أفضل لمصر ويثبت أن وجوده داخل المجلس، كان دورا بارزا وواضحا وناجحا.

تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، التحية والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، واصفًا إياهم بأنهم «نصف الحاضر وكل المستقبل».

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض».

وتابع: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها دوت الخليج».