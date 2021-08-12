/645143/تدريبات-استشفائية-للزمالك-قبل-مران-اليوم-استعدادا-لمواجهة-الإسماعيليي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

تدريبات بدنية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

مسحة طبية للزمالك

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

رد الزمالك على خصم النقاط

وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية صدور قرار من الاتحاد الدولي الفيفا بخصم 6 نقاط من الفريق، على خلفية شكوى بعض لاعبيه الراحلين مؤخرا.

وأثار أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري الجدل اليوم بعدما نفى خصم نقاط من الزمالك لكنه قال: "إذا وصلنا خطاب من الفيفا بذلك سنطبقه فورا"، ما اعتبره الكثيرون ضغطا على الفريق المتصدر قبل 5 جولات من نهاية الدوري الممتاز.

وكتب نصر عزام المستشار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ""الفيفا لا تصدر أي قرارات بخصم نقاط من الأندية في حالة وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية بعد تعديل اللائحة من أكثر من سنتين".

وتابع: "في حالة وجود أي أحكام نهائية على الأندية فالعقوبة تكون وقف تسجيل لاعبين جدد فقط ويتم رفع تلك العقوبة فورا بعد دفع تلك المستحقات النهائية".

الإنتهاء من أعمال الصيانة بملعب الزمالك

أجرت إدارت نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، أعمال صيانة لملعب النادي، والذي يخوض عليه الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته، لتعديل وصيانة أرضية الملعب وبعض الأماكن الأخرى في النادي ألزمت بالصيانة.