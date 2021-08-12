/645142/فى-يومهم-العالمى-أبو-نحول-يشكر-الرئيس-السيسى-على-أهتمامه-بفئة-الشباب-وتنمية-قدراتهم-وتمكينهم

تقدم النائب خالد ابو نحول عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بفئة الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم بمناسبة اليوم العالمي للشباب مشيرا الى ان الدولة تبنت واحتوت قدرات الشباب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤلية البلاد واهتمامه بتطوير مهاراتهم لبناء مساقبل افضل لمصر .

تمكين الشباب

واشار عضو مجلس النواب خالد ابو نحول لتحيامصر الي أن الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين، في ظل قيادة سياسية مؤمنة بضرورة تأهيل جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن باطلاق مبادرات رئاسية وبرامج تاهيلية يتمكنوا من خلالها استغلال قدراتهم لتولي مناصب مسؤلة فى الدولة المصرية كما نري الان شباب النواب تحت قبة البرلمان بغرفتية داعيا شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

واكد ابونحول على ضرورة دعم ورعاية كافة النماذج الشبابية الناجحة فى مختلف المجالات مقدما الشكر والتقدير لشباب مصر الذين يشكلون عماد الوطن وقادة المستقبل، مؤكدآ على ضرورة الدعم والرعاية لكافة النماذج الشبابية الناجحة في مختلف المجالات وسنعمل بكل أدواتنا البرلمانية على مزيد من دعم وتمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم لصالح بناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي.