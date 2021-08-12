/645140/الحصن-الحصين-ضد-الإرهاب-والتطرف-نواب-البرلمان-في-يوم-الشباب-العالمي-السيسي-ضرب-المثل-والقدوة-في-تمكينهم-وتوليهم-المناصب-القيادية-والهامة-بالدولة-كانت-خطوة-جريئة

يشهد يوم الثاني عشر من أغسطس من كل عام، احتفال بيوم الشباب العالمي وذلك لتركيز الاهتمام عليهم وعلى قضاياهم ، كونهم شركاء بالمجتمع الدولي المعاصر.

وأشار أعضاء مجلس النواب إلى الشباب نالوا تمكين حقيقي وليس صوري، كما كان يحدث من قبل، منوهين إلى أن الرئيس السيسي حرص بشكل كبير على دعمهم وتمكينهم، وذلك باعطائهم الفرصة في المشاركة بالمناصب القيادية بالدولة والتي تعتبر خطوة جريئة لم يتم اتخاذها من قبل، فضلا عن التعبير عن ارائهم بكل حرية .

أشرف رشاد: شباب مصر رمز عزتها وكرامتها وحصنها الحصين ضد التطرف والإرهاب

بداية قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن الشباب هم ركيزة النجاح، ومفتاح النصر، وبناة الحاضر وقادة المستقبل، وأيقونة العطاء والعزيمة، وأيادي الوطن الفتية للحفاظ على هويته، وحصنها الحصين ضد غزاة الفكر. وأكد رشاد، في بيان له، إن شباب مصر يقود ملحمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية؛ ملحمة تقوم على تحصين العقول من التطرف، وإرساء مبادىء الحوار البناء، وغرس قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وإثبات قدرتهم على القيادة والإبداع والنهوض.

وأشار «رشاد»، إلى أن الملحمة لم تكن لتحدث لولا وجود قائد وطني مؤمن بقيمة الشباب وإمكانيتهم وحقهم في التمكين؛ قائد كرس كل جهود الدولة لاستعادة أمل وثقة الشباب أولًا في أنفسهم بعد أن سيطر عليهم اليأس، وضرب المثل والقدوة في تمكينهم فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأوضح ممثل الأغلبية، أن شباب مصر يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس السيسي؛ الملهم الحقيقي للشباب، الضياء الذي أنار لهم عتمة الطريق، جابر الخواطر، ومفجر الطاقات، مؤكدًا أن مصر لم تكتفي باحتضان أبنائها بل مدت ذراعيها بكل الخير لشباب العالم وصنعت منهم سفراء للسلام والتسامح.

وأضاف رشاد، أن احتفال العالم اليوم الخميس باليوم العالمي للشباب يجعلنا ننظر بعين الفخر والعزة لما وصل إليه حال شباب مصر، ويجعلنا نتقدم بتحية إجلال وتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل الشباب أيقونة ورمزًا للجمهورية الجديدة. ووجه رشاد رسالة لشباب مصر قائلًا: "أفخر بكوني واحدًا من جيلكم؛ فافخروا بتجربتكم وعظموها، وواصلوا العمل الدؤوب من أجل وطنكم وقائدكم المخلص الذي منحكم الثقة، وغرس فيكم الأمل، وزيدوا من ولائكم وانتمائكم لوطنكم بالعمل والإنجاز وبناء قلاع المجد والحضارة لتسمو بنا مصر وتتقدم".

علاء عابد: السيسي أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من إهتم بضرورة تمكين الشباب والعمل على مشاركتهم فى الحياة السياسية والتنفيذية ، فهي المرة الأولي التي نري تنفيذين من الشباب سواء مساعدين وزراء أو نواب محافظين أيضا رأينا نواب شباب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ مما يؤكد حرص الرئيس السيسي عليهم.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن احتفال العالم اليوم الخميس باليوم العالمي للشباب، يؤكد لنا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التى تُعد منصة حوارية بين الشباب المصري وشباب العالم ، مما يؤدي إلى إكتساب الخبرة لدي الشباب المصري عند تولي القيادة.

وإعتبر النائب علاء عابد ، إصرار الرئيس السيسي بتولي الشباب مناصب قيادية بالخطوة الجرئية التى لم يستطيع أي رئيس سابق القيام بها ، وذلك يثبت اهتمامه الكامل بالشباب ودعمه الكبير لهم، لافتا إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب أيضا ضمت عددا كبيرا من الشباب وشباب البرنامج الرئاسي وغيرها من المنصات الهامه التى إحتوت الشباب وعملت على تأهيله مرة أخري كل ذلك يتوجب علينا أن نوجه الشكر للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملهم الشباب وناصرهم.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بإطلاق أسماء بطلة الكاراتيه فريال أشرف، وأبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، على المحاور والكباري ، وهو ما يؤكدا إهتمامه وحرصة على وجود "قدوة" للشباب وثقتهم فى المستقبل الذي يبنيه القائد والزعيم البطل عبد الفتاح السيسي لشباب مصر.

مرثا محروس في يوم الشباب العالمي: الرئيس السيسي جعل تمكينهم في مقدمة أولوياته

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب ان الشباب يمثل (أقل من 40 عام) حوالى 60% من التعداد السكاني لمصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية والاستدامة، وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة، ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات جهود الدولة في تأهيل وتمكين الشباب.

وتابعت عضو مجلس النواب النائبة مرثا محروس:” تباينت صور التمكين وثقة القيادة السياسية في أبنائها بعد إهمال دام سنوات وسنوات فنجد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة اجتمع حولها شباب اختلفوا في الطرق وتوحدوا في الأحلام ليظهر من خلالهم تجربة سياسية حركت المياه الراكدة في بحر السياسة وظهر ثماره تجول كلأ في مكانه يصنع دوره عازمين على تحقيق أحلامهم، فرأينا النواب بغرفتيه يتسابقون كيف يقدموا نموذج يقتدي به الشباب وكيف يشاركون في وطن العزة والفخر والكرامة، ونواب محافظين يعملون ليلا نهارا لتنفيذ خطة التنمية الملقاه على كتفيهم من أجل بناء وطن”.

وأكملت:” واستمرارأ لرحلة الثقة والتمكين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة” بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة”.، ويقوم البرنامج على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، إضافة الي المشروعات المقدمة للشباب مثل 10 أفدنة لكل شاب مصري والقروض المسيرة ومصانع ومشاريع متناهية الصغر والسكان الشباب كما وعد الرئيس واوفي ان يكون لكل شاب فرصة أكيدة في مسكن يوفر له حياة كريمة.

واختتمت "محروس" أن كل هذه الصور من تمكين هي ثقة وضعت على كتف كل شاب وأمانة تحملها وعليه ان يستثمرها بكل جهد حتى نري وطن العزة والفخر والكرامة يحيا بشبابها وبسواعدهم

رياضة النواب في اليوم العالمي للشباب: يعيشون عصرهم الذهبي في عهد السيسي

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، منح الشباب المصري مميزات غير مسبوقة لم تشهدها مصر في عهد أي رئيس سابق .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، أن ما تحقق في مختلف ربوع الجمهورية من تمكين حقيقي للشباب علي المستوي الحكومي والسياسي خاصة اننا نري في كل وزارة قيادات شبابية كما ان مجلس النواب الحالي به اكبر نسبة تمثيل شبابي ، لافتا الي ان ذلك أمر يدعو للفخر وأن الشباب المصري دائما في بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية .

واوضح أن رئيس الجمهورية اطلق العديد من المبادرات التي تعكس حرص الدولة المصرية علي شبابها والعمل علي توفير مناخ مناسب لهم للتعبير عن انفسهم منها منتدي شباب العالم ومؤتمرات الشباب لافتا إلى ان اهتمام الرئيس بالشباب ظهر منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من خلال توفير كامل الدعم لهم، سواء على مستوى التأهيل والتواصل أو الدعم المادي وتوفير فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضح رئيس لجنة الشباب انه للمرة الاولي نجد رئاسة الجمهورية تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية؛ لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

واشار الي ان الأمر لم يقتصر علي ذلك فقط وقامت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من جميع الأطياف والاتجاهات، يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها.

واوضح أن اهتمام الرئيس بالشباب ظهر واضحا في النتائج التي تحققت في اولمبياد طوكيو ،خاصة انها المرة الاولي التي تحصل مصر علي 6 ميداليات في واحد من كبري المحافل الدولية ، ولولا الدعم الكبير من القيادة السياسية لما تحققت تلك النتائج متابعا :" الشباب المصري يعيش عصره الذهبي ".

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اليوم للشباب بمناسبة اليوم العالمي لهم ، لافتا الي أن حرص الرئيس الرئيس السيسي على توجيه تلك الرسالة للشباب تعكس اهتمامه بالشباب وإيمانه بقدراتهم.