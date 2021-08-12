رسمياً.. أحمد الأحمر مع الزمالك لأجل غير مسمى

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أكد نادي الزمالك، أن اسطورة كرة اليد بمصر والقلعة البيضاء أحمد الأحمر، مستمر مع النادي، بعقد لم يتم تحديده من قبل اللاعب، ولا قيمة العقد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نشر الموقع الرسمي للزمالك على تطبيق فيسبوك صورة للدولي أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك لكرة اليد، وأشار إلى تجديد عقد اللاعب مع الفريق بعقد لم يتم تحديده من حيث القيمة المادية، ولا مدته.

وكتب النادي على الصورة: "سنظل محظوظين بمشاهدة الأسطورة احمد الأحمر بقميص الزمالك.. الأسطورة يوقع للزمالك ويترك حرية تحديد المدة والمقابل المادي لإدارة الزمالك".

أرقام أحمد الأحمر مع المنتخب في الأولمبياد

نجح الدولي أحمد الأحمر لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، في كسر حاجز 100 هدف في دورات الألعاب الأولمبية.

الأحمر يكسر حاجز الـ 100 هدف

تخطى أحمد الأحمر ال، 100 هدف، خلال مسيرته في دورات الألعاب الأولمبية.

وجاء ذلك خلال مشاراكته اليوم السبت، في مباراة المنتخب الوطكني أمام فرنسا.

وتمكن الأحمر من إحراز أكثر من 100 هدف خلال 24 مباراة خاضها في دورات الألعاب الأولمبية.

وسجل الأحمر 33 هدفي حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.