/645137/النائبة-إحسان-شوقي-تمكين-الشباب-في-عهد-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-ملحوظ

قالت النائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب ان تمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحوظ دوره البارز وحقق انجازات كبير لم يحدث في تاريخ َمصر مشيرة الى ان القيادة السياسيه اهتمت منذ اليوم الاول لملف الشباب ومشاركتهم فى بناء الدولة الحديثة واستغلال قدراتهم فى تحقيق المعادلة لمصرنا الغالية .

دور الدولة واستيعاب الشباب

واوضحت النائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب فى تصريحات لتحيا مصر ان الدولة المصرية بدات فى استيعاب طاقات وقدرات الشباب وقدمت لهَم كل الامكانيات بتوجيهات ومبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريبهم وتاهيلهم ثم تولوا مناصب قياديه في مختلف التخصصات بالاضافه لتواجدهم المميز في المجلس التشريعى بغرفتيه النواب والشيوخ والانجازات التي حصل عليها الشباب و اطلاق سبع نسخ َمن الَؤتمر الوطني للشباب بعدد َمن َمحافظات مصر برعايه وحضور الرئيس عبد الفتاح السيس نتج عنها بعض التوصيات التي تم تطبيقها على ارض الواقع .

الدور الفعال للشباب

واشارت شوقي الى ان الجميع يري الان الدور الفعال للشباب المصري فى كافة الاصعدة بجانب تعيين عدد كبير من الشباب في وظائف َمعاونة َمساعدة الوزراء وتعيين نواب للمحافظين من الشباب في كل محافظه وكذلك كمساعدين معاونيين للَمحافظين وانتخاب وتعيين عدد كبير من الشباب في مجلس النواب والشيوخ وإتاحة قروض ميسرة للشباب من اجل بدء مشروعاتهَم الخاصة و إتاحة الفرصه للحصول علي ١٠ افدنه أرض بفائدة بسيطه ففي العصر الذهبي ان الدوله حققت مطالب الشباب في العيش والحريه العداله وانجازات غير مسبقوقه للرئيس لصالح الشباب والمرأه وذوي الهَمم والطلاب .