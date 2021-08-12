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عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام اجتماعا موسعا برئاسة المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لأمين المحافظة بحضور أمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز لمناقشة لبحث الترتيبات الخاصة بانطلاق الموسم الثالث من دوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم .

وقال " قدوس " إن دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى كافة مراكز ومدن وقري ونجوع محافظة قنا في الفئة العمرية من 18 عاما حتى 35 عاما ، إن الحزب يقدم نموذجا جديدًا في التفاعل مع الشباب مباشرة والاهتمام بالتواصل معهم ، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لافتا إلى إن الدوري يعد فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم،

مستقبل وطن بقنا يعقد اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات لإنطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم

ومن جانبه قال أمين شباب الحزب بمحافظة قنا محمد عبد الستار تمام أنه تم تشكيل فرق من الشباب المتطوعين لمتابعة كافة مراحل الدوري بداية من تسجيل الفرق حتى المرحلة النهائية وتسجيل كافة البيانات للشباب المشارك الكترونيا وتوزيع لائحة الدوري علي أمناء المراكز علي مستوي المحافظة

وأشار " تمام " إلي أن اللائحة تمنح صاحب المركز الأول علي مستوي المركز كأس البطولة والميدالية الذهبية و10 آلاف جنيه والميدالية الفضية لصاحب المركز الثاني و 8آلاف جنيه فيما يحصل المركز الثالث علي الميدالية البرونزية و 5 آلاف جنيه فيما يحصل الفريق الفائز علي مستوي المحافظة علي الكأس وميداليات المركز الأول و 25 ألف جنيه فيما يحصل المركز الثاني علي جائزة مالية قيمتها 20 ألف جنيه والمركز الثالث 15 ألف جنيه .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين المساعد لأمين الحزب هشام قدوس وعضوية أمناء الشباب والإعلام والعمل الجماهيري لمتابعة كافة مراحل تنفيذ الدوري علي مستوي كافة المراكز وتذليل أي عقبات قد تواجه المنظمين.