/645135/فى-اليوم-العالمي-ماذا-قدمت-الدولة-من-أجل-تمكين-شباب-مصر

يظل الشباب هم ركيزة النجاح، ومفتاح النصر، وبناة الحاضر وقادة المستقبل، وأيقونة العطاء والعزيمة، وأيادي الوطن الفتية للحفاظ على هويته، وحصنها الحصين ضد غزاة الفكر، ومن ثم عملت الدولة المصرية علي تمكينهم بشكل حقيقي كما يلي:

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