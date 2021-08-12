/645134/النائبة-راوية-مختار-في-اليوم-العالمي-للشباب-يتم-تمكينهم-فى-مصر-بشكل-حقيقى

قالت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب أن ملف تمكين الشباب شهم إنجازات كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث اهتمت القيادة السياسية منذ اليوم الأول لها بالشباب وقدمت لهم كل الفرص لتمكينهم ووجهت بتدريبهم وتأهيلهم ثم تولوا مناصب قيادية في مختلف التخصصات، بالإضافة لتواجدهم المميز في المجلس التشريعي بغرفتيه.

استغلال قدرات الشباب فى عهد الرئيس السيسي

واوضحت عضو مجلس النواب راوية مختار لتحيا ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تغيرا ملحوظا في استغلال قدرات الشباب والبدء في تأهيلها من الموتمرات الوطنية للشباب بعدد من محافظات مصر برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي نتج عنها بعض التوصيات التي تم تطبيقها بالفعل و أيضًا إقامة منتدى شباب العالم ٣ مرات والذي شهد حضورا من آلاف الشباب بمختلف أنحاء العالم، وأيضًا حضور عدد كبير من الرؤساء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.

واشارت مختار إلي أنه تم تعيين عدد كبير من الشباب في وظائف معاونة ومساعدة للوزراء و نواب للمحافظين و كان إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتخرج منه آلاف الشباب المتميز الذي تولى مناصب فيما بعد و إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تقدم برامج متطورة في تدريب الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادي مؤكدة علي اتاحت الدولة الفرصة للشباب للحصول على 10 أفدنة أرض بفائدة بسيطة و ايضا اتاحة قروض ميسرة للشباب من أجل بدء مشروعاتهم الخاصة فاصبح العصر الان يتميز بروح الشباب و فكر الشباب الطموح