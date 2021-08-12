/645133/النائبة-نيفين-حمدي--عهد-الرئيس-السيسي-عنوان-لتمكين-الشباب-لبناء-الجمهورية-الجديدة

وجهت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بأسوان التحية والتقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للشباب الذي وضع الشباب نصب اعينه وأعطاهم كل الدعم والتمكين لبناء الجمهورية الجديدة مشيرة إلي أنه ومنذ أن تولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد وكل عهده هو عنوان لسنوات الشباب .

استغلال قدرات الشباب في عهد الرئيس السيسي لامثيل لها

اكدت عضو مجلس النواب نيفين حمدي في تصريحات لتحيا مصر أن استغلال قدرات الشباب في عهد الرئيس السيسي لامثيل لها مشيرة إلي أن الرئيس نجح في صنع مساحة رأي لقدرات الشباب وتأهيلهم عن طريق منصات مؤتمر الشباب ومنتدي شباب العالم، وملتقي الشباب العربي والافريقي، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب وكانت النتيجه تمكين الشباب في كافة المناصب .

واوضحت امين عام حزب حماة الوطن بأسوان النائبة نيفين حمدي أننا نريد دعم غير مسبوق من القيادة السياسية بايمانهم بقدرات الشباب كما نري الان تحت قبة البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ وحضور قوي للنواب الشباب وتأثيرهم المباشر في الحياة النيابية والسياسية ونظرة امل حقيقية بمستقبل عظيم يقوده الشباب في عهد الرئيس السيسي .