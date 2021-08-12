أشبال الزمالك في السباحة يحصدون الذهب بالجيزة

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وحصد الرباعي مريم محمد مسعد وزينب وجدي ورهف أحمد ويارا على الكوشي الميدالية الذهبية في مرحلة 16 عاما.

ويقود الجهاز أشرف فهمي مديرا فنيا، ومحمد فوزي رئيسا لقطاع المنافسات، وطلعت عبدالله إداريا.

مسحة طبية للزمالك

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

تدريبات الفريق بالأسكندرية

واصل الفريق الأول تدريباته على ملعب الترسانة، فترة قليلة، وبعدها توجه للإسكندرية لعمل معسكر للفريق، ومواصلة تدريبات الفريق، وذلك بعد توقفت تدريبات القلعة البيضاء على ملعب عبداللطيف ابورجيلة، معقل الفريق، في الفترة السابقة.

ويستأنف الزمالك تدريباته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

جاهزية ملعب الزمالك

وأكد رضا دعبس مدير الاستاد أن العمل داخل الملعب كان مستمرا طوال فترة وجود الفريق بمعسكر برج العرب والآن أصبح ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات.

أجرى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك اتصالات هاتفية بالرباعى محمود الونش وأيمن حفنى ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر لاعبو الفريق الذين تعرضوا لحادث سير بسيط على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أمس التى انتهت بفوز الزمالك 2 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.