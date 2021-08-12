/645129/أبطال-طوكيو-وصول-فريال-أشرف-وأحمد-الجندي-إلى-مطار-القاهرة-صور-وفيديو

وصل إلى القاهرة الثنائي فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي أنتهت فاعليتها.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل وصول البعثة المصرية إلة مطار القاهرة:

ضم الفوج الأخير للبعثة المصرية بعثة الخماسي الحديث والكاراتيه والملاكمة البعثة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال وتضم الدكتور سامح سالم والدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال.

مشوار تأهل فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتية

تمكنت المصرية فريال أشرف التغلب على نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وكانت قد حققت فريال أشرف الفوز في أول مباراتيين بالمجموعة الثانية، على بطلي الصين وسويسرا.

وفي المباراة الثالثة تعرضت فريال أشرف للهزيمة أمام بطلة إيران.

وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة مع بطلة الجزائر.

وبتلك النتجية تأهلت فريال أشرف إلى الدور نصف النهائي من المنافسات.

الذهبية

ثم تأهلت إلى الدور نصف النهائي أمام نظيرتها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا

ونجحت فريال في تحقيق الفوز على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا، بنتيجة 5/4، وتأهلت إلى المباراة النهائية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في منافسات الكاراتيه، بعدما فازت المصرية جيانا فاروق بالميدالية البرونزية.

وحققة الفوز على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني. نرصد أهم المعلومات عن بطلة الكاراتيه صاحبة الميدالية الأولمبية الخامسة لمصر.

إنجازات فريال أشرف

-تبلغ من العمر 21 عاما حيث انها مواليد 1999.

-بدأت ممارسة الكاراتيه وهى فى الثامنة من عمرها.

-تدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية.

-لديها من الأشقاء اثنان حيث انها البنت الوحيدة.

-أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

-بعد حصدها «ذهب» طوكيو فريال أشرف تصنع المجد.

-أول ذهبية بالأولمبياد منذ ١٧ عاما.

-أول سيدة مصرية تحصد ميدالية ذهبية عبر تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد.

-أول ميدالية ذهبية للعرب في منافسات الكاراتية بالألمبياد.

-حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه في وزن 68 في المغرب في عام 2017، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.