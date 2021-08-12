- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن نادى الزمالك، تجديد تعاقده مع النجم أحمد الأحمر، أسطورة كرة اليد بالنادى والمنتخب الوطنى، دون تحديد مدة التعاقد أو المقابل المادى.
وكتب حساب النادى الأبيض عبر تويتر: "سنظل محظوظين بمشاهدة الأسطورة أحمد الأحمر بقميص الزمالك، الأسطورة يوقع للزمالك ويترك حرية تحديد المدة والمقابل المادى لإدارة الزمالك".
الزمالك
وأنهى أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، مشواره الدولى مع الفراعنة هدافا تاريخيا لمصر فى الأولمبياد بتخطيه الـ 100 هدف، فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى بنهاية الدورة الأولمبية الأخيرة .
ونجح أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بحصد المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من إسبانيا بنتيجة 33 / 31 فى المباراة التى جمعتهما، يوم السبت الماضى، فى آخر مباراة دولية مع منتخب مصر فى ظل إعلانه الاعتزال الدولى عقب انتهاء الدورة الأولمبية.
وأنهى الأحمر مسيرته الدولية مع الفراعنة بشرف فى مباراة الوداع الدولى بعد سنوات عديدة من العطاء لمنتخب مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يجدد تعاقده مع الأسطورة أحمد الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.