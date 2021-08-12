"زفة بلدي" في استقبال فريال أشرف بطلة الذهبية بمطار القاهرة..صور

نظم إتحاد الكاراتيه استقبال استثنائي وتاريخي للبطلة الذهبية فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه عقب وصولها من طوكيو، بعد حصدها الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك من خلال إقامة "زفة بلدي" كانت في استقبالها خارج مطار القاهرة الدولي قبل استقلال حافلة مكشوفة إلى المركز الأولمبي بالمعادي.
وصلت فريال أشرف بصحبة أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، علي متن الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، حيث تم تجهيز صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي للاحتفال بهم.
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