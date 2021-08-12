وزير الأوقاف: 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين جامعيًا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

أولاً: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 200٪.

ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى ٤٠ ٪.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج تدريبية وتثقيفية قصد بيان سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه، إضافة إلى رحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والدولية، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها، مع جوائز للمتميزين منهم.

هذا وقد تقرر أن يتم صرف تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر ٢٠٢١م لمن تنطبق عليه الشروط منهم.

وطالبت الوزارة الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بضرورة إحضار إفادة النجاح خلال موعد أقصاه 30 / 8 / 2021م، حيث تعد هذه الإفادة شرط القيد في استمرار صرف هذه المنحة، كما سيتم الإعلان خلال أيام بإذن الله تعالى عن فتح الباب أمام الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية الراغبين في الاستفادة بهذه المنحة ممن تنطبق عليهم شروطها، في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية الطلبة الوافدين.

جاء ذلك في ضوء الدور الريادي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، حيث تم تخصيص 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين.