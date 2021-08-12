السياحة تطلق لجان لتطبيق معايير ”hc” بفنادق شرم الشيخ

أطلقت وزارة السياحة والآثار، امس الأربعاء، لجان للتفتيش على مدى تطابق المنشآت الفندقية بجنوب سيناء مع مواصفات HC العالمية الخاصة بمستوى الخدمة والاشتراطات الصحية والانشائية للفنادق.
وتحت إشراف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت والأنشطة السياحية، بدأت اللجان عملها بمدينة شرم الشيخ، حيث تقوم بالمرور على الفنادق وكتابة تقارير لتلافي السلبيات، والتي قد يتوقف عليها تغيير مستوى نجومية الفندق، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الفندقية بمصر وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالإقامة والأغذية والمشروبات، والاشتراطات الصحية التي تحمي النزلاء.
ومن المنتظر أن تنتهي اللجان من المرور على ٢٠٠ منشآة فندقية بنهاية الشهر الجاري، وذلك كمرحلة ثانية بعدما تم المرور على ٢٥٤ فندق بمحافظة البحر الأحمر، وتم وضع تصنيف ( HC) بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم بالإضافة إلى وضع كل منشأة فندقية بمستواها الحالي على الدرجة العالمية المناسبة لها، والذي سيتم على أساسه وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، ويتم تطبيقها رسميا ابتداءً من شهر نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي.
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