قبول دفعة جديدة بمعهد الدراسات القبطية

جدة - نرمين السيد - ويحوى المعهد أقسام العلوم الإنسانية وتضم: "التاريخ القبطى، الاجتماع والتربية، الدراسات الإفريقية، الدراسات الإعلامية".

وتضم أقسام التراث القبطى: الفن القبطى، الآثار القبطية، العمارة القبطية، التراث الشرقى المسيحى، واحتوت أقسام العلوم الكنسية على : "العلوم اللاهوتية، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، القانون الكنسى، العلاقات الكنسية والمسكونية".

ويقبل معهد الدراسات الذى تأسس عام 1954، الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس، ومدة الدراسة به سنتين يحصل بعدها الدارس على درجة الدبلوما فى التخصص الذى قام بدراسته.