فى يومهم العالمى .. أمين حماة الوطن : الشباب المصرى يعيش أزهى عصور التمكين

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن القيادة السياسية تولى الشباب أهمية كبرى إيمانًا منها بأهمية الاستثمار فى الشباب وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التى تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وأشار إلى أن الشباب المصرى يعيش أزهى عصور التمكين فى ظل قيادة سياسية مؤمنة بضرورة تربية وتأهيل جيل قادر على القيادة والنهوض بالوطن، حيث نجحت الدولة المصرية فى ترسيخ أقدامها وباتت لديها مؤسسات قوية.

وذكر أمين عام التنظيم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة قبل 7 سنوات، أكد على أهمية بناء جيل قادر على صون هوية الوطن من خلال الأنشطة الرياضية والشبابية، بدلًا من الانغراس فى براثن التطرف، وأوضح أن العالم يحيى، اليوم الخميس، "يوم الشباب العالمى" باعتبارهم الخطوط الأمامية للنضال وشركاء فى التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث يهدف الاحتفال سنويًا إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولى بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم، بوصفهم شركاء فى المجتمع العالمى المعاصر.