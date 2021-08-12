أمين «حماة الوطن»: الشباب متسلحون بالعلم والمعرفة لبناء الجمهورية الجديدة

وقال اللواء طارق نصير: "يطل علينا الثانى عشر من أغسطس فى كل عام كيوم عالمى ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ اختارته الأمم المتحدة كحال كثير من الأيام التى اتخذتها أياما عالميا لمناصرة قضايا بعينها وهذا اليوم هو يوم للفت الانتباه وتسليط الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية والقانونية والسياسية والاجتماعية الخاصة بالشباب".
وأكد أن حزب حماة الوطن يتبنى دائما القضايا التى تهتم بتمكين الشباب وهى من الاولويات التى ينتهجها بصفة دائمة، مشيرا إلى أن الحزب يستعد خلال الأيام المقبلة لطرح العديد من المبادرات المهمة التى تؤهل الشباب وتوفر لهم العديد من فرص الانخراط فى أجهزة الدولة، والمساعدة على التنمية المستدامة التى ينتهجها الرئيس السيسى برؤيته الثاقبة نحو الجمهورية الجديدة.
وقال نصير إن قضايا الشباب متجددة ومتزايدة لا تكفى كل أيام السنة لتناولها، بل تحتاج لمبادرات كبيرة وأفكار إبداعية تستثمر الطاقات وتوظف الإمكانات وتشحذ الهمم وتطور القدرات لدى الشباب فهم الآن قادة الحراك والتغيير الاجتماعى بصورة أكبر من أى وقت مضى.
ودعا عضو البرلمان العربى الشباب للالتفاف حول راية الوطن، والاستغلال الأمثل للوقت والانخراط فى خططه الطموحة ورؤيته للتنمية المستدامة، من خلال التسلح بالعلم والمعرفة كونهم الأمل الرئيسى فى مستقبل دولة تخطو بخطوات واثقة وسريعة نحو التغيير والتقدم والتطوير.
واختتم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ تهنئتة لشباب مصر فى عيدهم بالتحية والتقدير والثناء وقال: "كنتم ولازلتم ذراعين للوطن أحدهما يحمى ترابه ومقدراته، والآخر يبذل كل الجهد ليؤسس الجمهورية الجديدة، خلف قائد عظيم وجيش قوى وشرطة باسلة وشعب يستحق أن يعيش كريما".
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