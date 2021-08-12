النائب سامى سوس: الرئيس حريص على تمكين الشباب فى المناصب القيادية

وأوضح سوس، فى بيان له اليوم، أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم فى عصر الرئيس السيسى كان الأفضل والأبرز منذ توليه حكم البلاد، حيث تم تعيين عددا من الكوادر الشبابية فى مناصب تنفيذية وحكومية كبيرة من بينها محافظين ونواب للمحافظين ونواب للوزراء، وغيرها من المناصب الهامة فى كافة المجالات والقطاعات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ثقة الرئيس فى الشباب المصرى كبيرة ويعتمد عليهم فى تنفيذ مشروعات عدة، ويحاول دائما إشعال حماسهم وعزيمتهم لتحقيق حلم المصريين فى بناء وطن العزة والفخر والكرامة، مشيدا بما يقدمه جيل الشباب المصرى من نجاحات فى كافة المستويات، وآخرها تحقيق الشباب لعدد من الميداليات فى أولمبياد طوكيو، وتقديم نماذج رياضية أخرى فى مجالات الرياضة المحلية والعالمية.
وذكر القيادى بحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصرى يتمتع بوجود نسبة كبيرة منه من الشباب، معتبرا ذلك قوة بشرية تميزه عن باقى شعوب العالم، فهم حاضر مصر ومستقبلها، لافتا إلى أن الدولة تستثمر فى فئة الشباب بكل طاقتها وتبين ذلك من خلال الاهتمام بملف مراكز الشباب الرياضية وتطوير منظومة التربية والتعليم والتعليم العالى، بهدف إعداد جيل جيد يستطيع أن يتصدر أفضل الوظائف.
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