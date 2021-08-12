ظهرت| رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط

لا صوت يعلو في آلاف البيوت في مصر فوق صوت إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مصر، وتنتظر العديد من الأسر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقال شوقي إن ما يتداوله عن مؤشرات خاصة بنتيجة الثانوية العامة ليس لها أي أساس من الصحة، وإن ما جرى عرضه من مؤشرات على مجلس الوزراء هي مؤشرات مبدئية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنهاء النتيجة لإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

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