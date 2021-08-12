لينك.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 بالاسم فقط ”نتيجة الثانوية العامة”

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"الصباح العربى"، أن نتيجة الثانوية العامة لن تعلن يوم الأحد تحت أي ظرف.
فى الوقت الذى يبحث مئات الآلاف من الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بمختلف محافظات مصر، لمعرفة أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد إعلان الحكومة في بيان لها، انخفاض مجاميع الكليات هذا العام عن الأعوام الماضية جاء ذلك خلال مناقشة وبحث مجلس الوزراء نتيجة الثانوية العامة 2021 مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، الصف الثالث الثانوى في اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.
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