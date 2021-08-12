رابط حصرى نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. خطوات الحصول على...

ينشر "الصباح العربى" نتيجة الثانوية العامة 2021، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث حصلت مؤسسة اليوم السابع على حق إعلان النتيجة ونشرها بعد اعتمادها رسميا من الوزارة، ويدعو الصباح العربى" طلاب الثانوية العامة للدخول والتسجيل عبر الرابط التالى.
عقد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.
وحدد الصباح العربى" خطوات التسجيل للحصول على النتيجة، تبدأ باسم الطالب + رقم جلوسه+ الشعبة" علمى علوم ـ علمى رياضة ـ أدبى" + المحافظة.
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للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 << أضغط هنا >>
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