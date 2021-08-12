رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

جديد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 بالاسم فقط.. يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 وأولياء أمورهم، الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

الان خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا منذ عشرات السنين لخدمة طلاب الثانوية العامة حيث يمكن الاستعلام الإلكتروني عن درجات الطلاب في جميع مواد الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 10 يوليو الماضي واستمرت حتى 2 أغسطس الجاري.

حصرى عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب الراغب في معرفة درجاته والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابع لها ورقم جلوسه داخل اللجنة الامتحانية ومحافظة الإقامة، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي سيعلن أسماء الأوائل من خلال مؤتمر صحفي.

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